İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 orman helikopteriyle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, “Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışla mevkiinde saat 12.35’te ormanlık alanda çıkan yangına Orman Müdürlüğünden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle 12.45’te müdahale edilmiştir. Ayrıca Balıkesir’ den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunulmuştur. Orman Harekat Merkezinin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesilmiş ve bölgeye 2 adet ambulans sevk edilmiştir. Fıstık çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangın kontrol altına alınmıştır. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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İstanbul Valiliğinden "yangın" açıklaması
İstanbul Valiliği, Hasdal Askeri Kışlası’nda ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz