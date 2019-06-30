Bugün 18:33 TSİ - Asayiş

Aydos Ormanı’ndaki yangına helikopterle müdahale edildi

Aydos Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.