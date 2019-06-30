Aydos Ormanı’ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
Aydos Ormanı’nda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan, helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz