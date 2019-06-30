Çorum'da İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil Dumlupınar Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin birleştiği kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi orta refüje çıkarak takla attı. Kazada, Ramazan Ö., Sebahat Ö., Elif D., Yıldız D., A. Evra D., F. Nur D., Cenan Ş. ve Kamuran Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz