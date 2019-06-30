Dışişleri Bakanlığı: “Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı”

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” denildi.

Dışişleri: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'nca Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Maslahatgüzara, PKK'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi" denildi.

(İHA)