Kim Milyoner Olmak İster'de Yeni Rekor 1 Milyon

Türk televizyonlarının en eski ve en beğenilen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının, 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan programında yarışmacı, 250 Bin TL değerindeki soruyu bilerek, 1 Milyon liralık soruyu görmeye hak kazandı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım tarafından sunulan yarışma programında, 250 Bin TL değerindeki soruya kadar başarılı bir şekilde ilerleyen yarışmacı 250 Bin TL’lik soruyu da bilerek 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanan nadir yarışmacılardan biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni bir rekor kırıldı. Arda Ayten (19) adlı başarılı yarışmacı 250 Bin TL değerindeki soruya kadar başarıyla gelerek 1 Milyonluk soruya kadar ulaştı.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümünde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek olan yarışmada, 1 Milyon değerindeki soruyu görme heyecanı yaşanacak.

250 Bin TL değerindeki sorunun tüm detaylarını inceleyen Arda Ayten, soruya doğru cevap vererek diğer soruya geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster ’de 250 Bin TL’lik soru ise; Heredotos’a göre Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimin dilinde Bekas yani ekmek diyerek, insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?

A: Frigyalılar

B: Hititler

C: Sümerler

D: Lidyalılar

Doğru cevap; A: Frigyalılar.

250 Bin TL değerindeki tarih sorusunu soru üzerinden yorumlarda bulunarak doğru yanıt veren Arda Ayten (19), Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

1 Milyonluk Soruyu Tüm Türkiye Bekliyor!

1 Milyonluk soru ve cevabı gelecek hafta Atv ekranlarında yayınlanacak yarışmada belli olacak. Arda Ayten’in 250 Bin TL değerindeki 11. Soruyu bilmesinin ardından tüm ekran başındaki izleyiciler, 1 Milyon’luk soru ve cavabını şimdiden merak etmeye başladı.

Yarışma tarihinde daha önce 1 Milyon TL değerindeki 12. soruyu çok az sayıdaki yarışmacı görmeye hak kazanmıştı.

Arda Ayten adlı genç yarışmacı 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanan en genç yarışmacılardan biri olarak Türk televizyon tarihinin unutulmaz anlarından birinin yaşanmasına neden oldu.

Şeyma Özin ve Çağdaş İrfan Yıldırım adlı genç yarışmacılardan sonra Arda Ayten’de 12. Soruya geçme hakkı kazanarak önümüzdeki haftalarda 1 Milyon TL değerindeki soruyu görme hakkı kazanan en genç yarışmacılar arasına girdi.

Önümüzdeki haftalarda tüm Türkiye 1 Milyon değerindeki soru ve cevabını görmek için televizyon başında yarışmacıyla aynı heyecanı yaşayacak.

Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görme hakkını kazanırken tüm Türkiye bu gencin eğitim ve hayatını merak etti. Arda Ayten Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesinde Tıp okumakta olup, aynı zamanda kitap yazmaktadır.

İzleyenler onu ekranlarda bonus saçı ve papiyonu ile gördü. !9 yaşında olan Arda Ayten sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.