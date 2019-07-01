01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,70 liradan alınan dolar 5,7020 liradan, 6,4610 liradan alınan euro ise 6,4630 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,76 liradan, euro ise 6,56 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz