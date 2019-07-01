Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:23 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:56 TSİ

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.
metrobüs duraklarında yoğunluk mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

FSM Köprüsü’nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi. Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.

(Mustafa Biçer /İHA)

Bugün 09:23 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Çorum'da İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı mask
Çorum'da İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydos Ormanı’ndaki yangına helikopterle müdahale edildi mask
Aydos Ormanı’ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
İstanbul Valiliğinden "yangın" açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden "yangın" açıklaması
Motosikletli maganda trafikte terör estirdi mask
Motosikletli maganda trafikte terör estirdi
Hasdal Askeri Kışlası’ndaki yangın kontrol altına alındı mask
Hasdal Askeri Kışlası’ndaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki taciz iddialarını yalanladı mask
İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki taciz iddialarını yalanladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı mask
İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
G20 Zirvesinde Erdoğan ve Trump’tan Samimi Poz mask
G20 Zirvesinde Erdoğan ve Trump’tan Samimi Poz

GALERİ

Ünlü İsimler, DasDas’taki Vodafone Red Gecesi’nde Buluştu mask
Ünlü İsimler, DasDas’taki Vodafone Red Gecesi’nde Buluştu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Anadolu'nun Renkleri Altındağ'da mask
Anadolu'nun Renkleri Altındağ'da
Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 30 Haziran 2019 Günün Özeti
Kızgın demir ile yaptığı Şov ile Guinness'e talip mask
Kızgın demir ile yaptığı Şov ile Guinness'e talip
Ekmek davası için kavurucu sıcakta çalışıyorlar mask
Ekmek davası için kavurucu sıcakta çalışıyorlar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL