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F1’de Avusturya yarışını Max Verstappen kazandı

Formula 1’in dokuzuncu ayağı olan Avusturya’daki yarışın kazananı Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. MotoGP’nin 8’inci ayağı olan Hollanda’daki yarışı ise Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ikinci sırada tamamladı.
Honda’nın Hollandalı pilotu Max Verstappen mask
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F1’de Avusturya yarışını Max Verstappen kazandı

Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan Formula 1’de sezonun dokuzuncu yarışı Avusturya’nın Spielberg kentinde, 4,318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 8 yarışının ardından puanını 100’e yükselten Red Bull - Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Avusturya’da çizgiyi ilk sırada geçerek bu sezonun ilk birinciliğine ulaşıp pilotlar klasmanındaki puanını 126’ya çıkardı.

Red Bull Racing - Honda’nın Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci sıradan başladığı yarışta kötü start alarak beşinciliğe düştü. Ancak ilerleyen turlarda gösterdiği muhteşem performans ile Formula 1’de Red Bull Racing - Honda takımına bu sezonki ilk birinciliği getirdi.

MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası’ndaki 8’inci yarışının gerçekleştiği Assen Grand Prix’sini ise Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP’de, sezonun 8’inci yarışı Hollanda’nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 7 yarışının ardından puanını 140’a yükselten Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Hollanda’da ikinci olarak puanını 160’a çıkardı ve genel sıralamadaki liderliğini korudu.

(İHA)

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