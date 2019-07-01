PİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 7. dönem başladı

Türk Telekom’un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un yedinci dönem girişimleri belli oldu. Programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine, 125’er bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı sunulacak.

Programa bu yıl rekor düzeyde başvuru olduğunu aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine çıkacak” dedi.

Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan girişimler; Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

Türk Telekom’un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve girişimcilik’ konularına öncülük ettiğini ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Türk Telekom olarak, ülkemizde bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ekonomik yönden daha da güçlü bir Türkiye için özellikle teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük önem taşıyor. Girişimlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi; yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerimizin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli servislere dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekleyen Er, seçilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağladıklarını belirtti. Er “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine çıkacak” dedi.

Er, “Desteklediğimiz girişimlerin yurt dışında adını duyurması ve küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz. PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişimi başarıyla mezun ettik. Bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Mezun olan girişimlerden 17’si yatırım aldı. Türk Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye’nin geleceği için umutlandırıyor. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni dönem PİLOT girişimleri:

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, GameSight, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.

www.b2metric.com

Blok-Z – Blockchain tabanlı enerji ticareti platformu

Blok-Z, enerji piyasalarındaki tüm paydaşları bir araya getirerek uçtan uca enerji ticareti gerçekleştirebilmelerini sağlayan blockchain tabanlı web platformudur. Blok-Z ile aynı şebekede bulunan üreticiler, tedarikçiler ve tüketiciler serbest bir piyasada, çok daha düşük miktarlarda kayıp / kaçak ve iletim / dağıtım bedelleri ödeyerek birbirleri ile hiç bir aracı olmadan enerji ticareti yapabilirler.

www.blok-z.com

Efilli – Yapay zeka tabanlı sadakat yönetimi çözümü

Efilli, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını profilleyerek firmaların yapay zeka tabanlı sadakat yönetimi yapmasını sağlayan çözümdür. Efilli ile firmalar, web sitelerinin ve e-ticaret sitelerinin ziyaretçilerinin davranışlarını takip ederek, ölçerek ve değerlendirerek profilleyebilir; elde ettiği kullanıcı verilerinden kişiye özel anlık ve süreli teklifler sunabilir.

www.efilli.com

GameSight – Mobil oyun geliştiriciler için analitik çözüm

GameSight, mobil oyun kullanıcılarının davranışlarını veri odaklı modellerle analiz ederek geliştiricilerin efor sarf etmeden doğru aksiyonlara yönlendirilmesini sağlayan analitik bir araçtır. GameSight ile oyuncuların segmentine göre oyunda kalma süreleri ve gelecekteki davranışları makine öğrenme algoritmaları ile hesaplanır. Bu sayede kullanıcı özelinde reklam gösterimi ve oyun içi satış teklifleri / kampanyalar ilgili kullanıcılara sunulur.

Monday Hero – Tasarım üzerinden mobil yazılım oluşturma platformu

Monday Hero, sketch tasarımların otomatik olarak iOS ve Android native koda çevrilmesi sağlayan platformdur. Yazılımcılar, Monday Hero platformuna yüklenen tasarımlar üzerinde bir kaç tanım yaparak otomatik oluşturulan arayüz (UI) kodlarını projelerine aktarabilir, yazılım süreçlerini tamamlayabilirler.

www.mondayhero.io

Pabbler – Kitlesel gönderi platformu

Pabbler, e-ticaret sitelerinin yurt dışına göndermek ya da iade almak istedikleri ürünlerin teslimatını gezginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak gerçekleştiren bir lojistik platformudur. Pabbler ile e-ticaret siteleri kısa teslimat sürelerinde ürünlerini teslim edebilir, gezginler de beraberlerinde götürdükleri ürünler üzerinden para kazanabilirler.

www.pabbler.com

Piple – Yapay zeka destekli personel yönetim aracı

Piple, perakende, hizmet, konaklama, restoran ve sağlık sektörü personellerinin verimliliğinin arttırılmasını ve personel yönetiminin yapay zeka ile optimize edilmesini sağlayan bulut tabanlı personel yönetim aracıdır. Piple ile firmalar vardiya yönetimi, izin yönetimi, görev yönetimi, performans yönetimi, prim ve hedef takibi, işe giriş ve çıkış takibi yapabilir.

www.piple.co

Robomotion – Bulut tabanlı yazılım robotları çözümü

Robomotion, tekrarlanan süreçlerin yarı yada tam zamanlı olarak otomasyonunun yapılmasını sağlayan bulut tabanlı yazılım robotları çözümüdür. Yazılım robotları, bireysel ve kurumsal bilgisayar kullanıcılarının tekrar tekrar yaptığı, hataya açık işleri onların yerine yaparak kullanıcıların daha verimli çalışmalarını ve katma değeri yüksek işlere odaklanmalarını sağlar.

www.robomotion.io

Shopi – Yeni nesil mağazacılığın mobil platformu

Shopi, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini arttırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı çözümdür. Satış Operasyonları, Çalışan Verimliliği, Mağaza Operasyonları olmak üzere üç ana kategoride verimliliği arttırıcı çözümler sunan Shopi ile perakendeciler müşterilerinin mağaza içi tüm süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir; satış danışmanlarının performansını takip edebilir ve tüm perakende kanallarını kesintisiz bir şekilde merkezileştirerek siparişin verildiği mağaza ya da cihazdan bağımsız kanallar arası siparişlerini yönetebilir.

www.shopihq.com