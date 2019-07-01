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Yeni Trend: Süpermarket Alışverişini Djitalden Yapmak

Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin tarafından açıklanan verilere* göre süpermarket alışverişini dijitalden yapan kullanıcılar siparişlerini en çok 19.00-22.00 saatleri arasında veriyor. En çok, gıda ve yemeklik ürünlerin satın alındığını gösteren verilere göre market alışverişi yapan kullanıcıların ortalama sepet büyüklüğü ise 130 TL’nin üzerinde.
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Dijitalden süpermarket alışverişi yapanların sayısı artıyor

2019 Ocak ayında kullanıcılarına hizmet vermeye başlayan istegelsin, uçtan uca bir süpermarket olarak faaliyet gösteriyor. 140 farklı şirketten tedarik ettiği ürünleri kendi depolarında saklayarak soğuk zincir bozulmadan müşterinin kapısına kadar teslim eden istegelsin tarafından açıklanan veriler tüketicilerin market alışveriş tercihlerine dair ilginç detayları ortaya koydu.Ortalama sepet büyüklüğünün 130 TL’nin üzerinde olduğunu gösteren verilere göre en çok gıda ve yemeklik ürün satın alınıyor. Verilere göre kullanıcılar en çok siparişi 19.00-22.00 saatleri arasında verirken, en çok sipariş verilen lokasyonun ise Kadıköy olduğu görülüyor.

İstanbul’un yüzde 98’ine dağıtım yapan istegelsin, soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri soğuk zincir kırılmadan, 1 saatlik zaman aralıklarıyla kapıya kadar teslim etme avantajı sunuyor. Kısa sürede 500.000’den fazla indirilme sayısına ulaşan uygulamasıyla 150.000’den fazla aktif kullanıcıya hizmet vermeyi sürdüren istegelsin, önümüzdeki dönemde web sitesi üzerinden de satış yapmaya hazırlanıyor. istegelsin, kısa vadede kullanıcı sayısını 1 milyona ulaştırmayı hedefliyor.

Gıda perakendeciliği e-ticaretin en hızlı büyüyen alanı

Online süpermarket girişiminin ciddi yatırım gerektiren bir iş modeli olduğunu belirten istegelsin Kurucu ve Genel Müdürü Sedat Yıldırım, “Son 3-4 yıldır dünyada e-ticaret’te en hızlı büyüyen alanın gıda perakendeciliği olduğunu gözlemliyoruz. Marketler artık küçülüyor, dev marketler yerine insanlar kolayca ulaşabilecekleri ve hızlı alışveriş yapabilecekleri küçük marketleri tercih etmeye başladılar. Bunun yanında daha fazla çeşitlilik sağlamaları sebebiyle dijital süpermarketler de daha çok tercih edilmeye başladı. Bizler de değişen tüketim alışkanlıkları paralelinde oluşturduğumuz iş modelimizle hizmet vermeye başladık” diyor.

istegelsin, soğuk zinciri bozmadan kapıya teslim ediyor

Sahip oldukları güçlü altyapı ve dağıtım ağı sayesinde soğuk zinciri bozmadan siparişleri müşterilerinin kapısına kadar teslim ettiklerini vurgulayan Sedat Yıldırım, “istegelsin’i ‘süpermarketin yeni hali, yeni nesil süpermarket’ olarak tanımlıyoruz. İş modelimiz normal bir süpermarketten farklı olarak sadece fiziksel anlamda bir mağaza açmamak üzerine kurulu. Ürün portföyümüzde halihazırda 6.500 çeşit ürün bulunuyor, her geçen gün ürün çeşitliliğimiz artmaya devam edecek, çeşitliliğimizi gıda ve gıda dışı tüm ev ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayacak hale getirmek istiyoruz. İstanbul’da mevcutta 7 dağıtım merkezimiz bulunmakta. Önümüzdeki dönemdeki planlarımız arasında 10 büyükşehirde daha faaliyete geçmek var” dedi.

*Tüm istatistiksel veriler istegelsin satışları üzerinden hesaplanmıştır.

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Bugün 10:08 TSİ Ankara- Teknoloji

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