Beşiktaş’ta Sıcak Saatler Başlıyor

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği bu hafta zirve yapacak. Sezonu 8 Temmuz’da Riva’da açacak olan siyah-beyazlılarda, yönetim yeni transferleri ilk kampa yetiştirmeye çalışıyor. Özellikle Almanya ve Hollanda’da gelecek vadeden genç gurbetçi yıldızları takibe alan yöneticiler, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Kartal’ın diğer hedefi ise Tlyer Boyd ve Shinji Kagawa. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde geçiren Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes’le görüşen yönetim, bu transferi 1 milyon Euro’ya bitirmeyi planlıyor. Boyd’la her konuda anlaşmaya varan yöneticiler, Portekiz kulübüyle de el sıkışmak üzere. ABD’li futbolcunun bu hafta resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.4

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş forması altında geçiren Japon yıldız Shinji Kagawa konusunda da Beşiktaş’ın girişimleri sürüyor. Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği Kagawa için yönetim, geçtiğimiz hafta oyuncuyla gerekli görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel, burada Kagawa’yla ilgili temaslarda bulundu. İtalya ve İngiltere’den de bazı kulüplerle görüşen Japon yıldız, siyah-beyazlılara son kararını iletecek.

Sözleşmesi biten Adriano’ya teklifte bulunan ancak henüz net bir yanıt alamayan Beşiktaş, Bursaspor’un sol beki Umut Meraş’ı kadrosuna katmak istiyor. Bu futbolcuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı yönetimle görüşen ve 2 milyon Euro karşılığı olan 13 milyon TL’ye anlaşan Beşiktaş, Bursaspor’da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yönetimin değişmesi sonrasında bu transfer için beklemeye geçti. Bursaspor’un yeni başkanı Mesut Mestan ve yeni yönetim kuruluyla görüşecek olan siyah-beyazlılar, Umut Meraş konusunda Bursaspor’la anlaşmayı hedefliyor. Cumartesi günü tatilden dönen ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrasında, son raporunu yönetime verecek. Daha önce transfere ihtiyaç duyulan mevkiler ile ilgili yöneticilere bilgi veren Avcı, önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesinde son durumla ilgili olarak idarecilerle görüşecek.

(Bozhan Memiş /İHA)