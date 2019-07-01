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Üniversite Adayı Öğrenciler İçin “Dijital Mentorlük”

Türkiye’ye teknoloji inovasyonu yatırımı yaparak, inovasyonu herkese ulaştırmak üzere yola çıkan PeerBie, Mayıs ayında lanse ettiği “PeerBie Üniversitem”i Türkiye’nin sosyal ihtiyaçlarına özel geliştirmeye devam ediyor. “PeerBie Üniversitem” şimdi aday öğrencilere özel bir ağa (network) sahip. Bu ağ sayesinde adaylar, dijital mentörlerle iletişime geçip, kendisi için en doğru seçimi yapmasını sağlayacak bilgilere erişebiliyor.
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Türkiye’nin yerli sosyal ağ uygulaması olmak için yola çıkan ve sosyal ihtiyaçlara özelleştirilmiş uygulamalar geliştiren PeerBie, Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve mezunların kullanımına sunduğu “PeerBie Üniversitem”i aday öğrenciler için eksiksiz bir platforma dönüştürüyor. Uygulama, sahip olduğu özel ağ (network) üzerinden, aday öğrenciler için sahip olmak istedikleri tüm bilgileri, o üniversitede okuyan deneyimli öğrencilerden birebir öğrenmelerini sağlıyor. PeerBie Üniversite temsilcilerinden oluşan“mentör öğrenci” sistemi ile aday öğrencilere tercih etmeyi düşündükleri üniversiteler hakkında kesintisiz iletişim deneyimi sunuyor.

İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar için Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) 2019 tercih dönemi Ağustos ayında başlıyor. Kısa bir süre içerisinde adaylar puanları ve mezun oldukları okul türlerine göre tercih yapabilecekleri okulları belirleyecekler. Gelecekleri için bu kadar önem taşıyan bir konunun seçimi için adayların çok fazla bilgiye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak PeerBie, Üniversitem uygulamasının içerisine aday ve öğrenciler arasında köprü vazifesi görecek bir ağ (network) ekleyerek, üniversite adayları için istedikleri ve ihtiyaçları olacakları tüm bilgileri uygulamada eksiksiz sunuyor.

Üniversite temsilcileri, adaylara “dijital mentorluk” yapıyor

PeerBie Kurucusu Semih Seçer, “Üniversiteye gidecek öğrenciler birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Okulun konumu, nerede ikamet etmesi gerektiği, yemek imkanları, ulaşım olanakları ve eğitim uygulamaları gibi bilgiler aday öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu bilgilerin en doğru kaynağı ise okulu tecrübe edenler yani hala o üniversitede öğrenime devam eden öğrenciler. En güncel ve doğru bilgiyi bu öğrencilerden temin etmenin aday öğrenciler için eşsiz bir bilgi olduğunu gözlemledik. Buradan yola çıkarak uygulamamızı güncelledik. Bu güncelleme sayesinde PeerBie Üniversitem uygulaması üzerinden aday öğrenciler ile üniversite öğrencileri arasında eşsiz bir iletişim ve etkileşim olanağı sunmayı hedefliyoruz. Adaylar, uygulamayı indirince görecekleri ağlar aracılığıyla kendilerini o üniversitede gibi hissedecekler” sözleri ile PeerBie Üniversitem’in “Aday Öğrenciler” için geliştirdiği ağ ve bu aday ağı üzerinden erişilebilen kanalların çeşitliliğini aktardı.

Markette yerini aldığı günden itibaren Üniversite öğrencileri arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan “PeerBie Üniversitem”, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin şu an okuyan öğrencilerinden PeerBie kriterlerine dayanarak “temsilciler” atıyor. Bu temsilciler “mentor”lük görevi altında, hem aday öğrenciler hem de mevcut öğrencilerle öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgiler ve başlıklar altında kesintisiz iletişim ve bilgi akışının sürmesini sağlıyor. Uygulama, üniversitenin sosyal imkanlarından staj olanaklarına, yemekhanenin durumundan öğretim görevlilerinin derslerine kadar bir çok bilgiye anında erişilmesini sağlıyor. Bunu “aday öğrenciler”e özel ağ ile üniversite tercih döneminde sosyal faydaya dönüştürmek isteyen PeerBie Üniversitem’in “aday öğrenciler” platformunun diğer özellikleri şöyle:

  • Uygulama öğrencilerin “yurt, yemekhane, ders notları, öğretim görevlileri, ders başlıkları” gibi tüm segmentlerde konuşma başlıkları açılmasına izin veriyor. Örneğin “öğrenci yurtları” özelliği ile üniversite yakınındaki yurtlar bulunabiliyor, geçmişte veya hala o yurtta yaşayan öğrencilerin deneyimleri öğrenilebiliyor.
  • Öğrenciler “etkinlik” yapma özelliği sayesinde, tercih için düşündükleri üniversitelerin “tercih ve tanıtım” günlerini yakından takip edebiliyor.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

iOS: https://apps.apple.com/us/app/%C3%BCniversitem-by-peerbie/id1460682783

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Bugün 10:20 TSİ Ankara- Teknoloji

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