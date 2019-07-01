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Kuzey ırak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kuzey ırak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi mask
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Kuzey ırak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

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