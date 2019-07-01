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01 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,26’lık yükselişle başladı.
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01 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,26’lık yükselişle başladı. Endeks, 2.177,53 puanlık artışla 98 bin 662 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 3,74, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kazandı.

(İHA)

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