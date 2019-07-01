01 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,26’lık yükselişle başladı. Endeks, 2.177,53 puanlık artışla 98 bin 662 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 3,74, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kazandı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz