Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." dedi.
(İHA)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz