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Kaşgarlı Mahmut’un Şehri Kaşgar Hangi Ülkededir?

Kaşgarlı Mahmut’un Şehri Kaşgar Hangi Ülkededir, Kaşgar Günümüzde Hangi Ülkededir, Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Soruları, Gecenin Sürprizi Milyonluk Soru.
Kaşgarlı Mahmut’un Şehri Kaşgar Hangi Ülkededir? mask
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Kaşgarlı Mahmut’un Şehri Kaşgar Hangi Ülkededir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının her hafta yayınlanan yeni bölümü izlenme rekorları kırmaktadır. Ekran başındaki yarışmacıların da büyük bir heyecanla dâhil olduğu yarışmanın 29 Haziranda yayınlanan bölümünde sorulan soruların cevapları da yarışma kadar ilgi çekmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları her hafta Atv ekranlarında, Murat Yıldırım’ın sunumuyla yayınlanmaktadır. Yarışmada sorulan sorular ve cevapları da en az yarışma kadar ilgi çekiyor.

Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziranda yayınlanan yeni bölümünde sorulan bir soru oldukça dikkat çekmiştir.

Kaşgar Günümüzde Hangi Ülkededir?   

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru hem ekran başındaki izleyicilerin hem de stüdyodaki seyircilerin bir hayli ilgisini çekmiştir.

29 Haziranda yayınlanan bölümde sorulan; Kaşgarlı Mahmut’un adında geçen Kaşgar şehri günümüzde hangi ülke sınırları içindedir? Sorusunun cevabı yarışmacıyı büyük ödüle götüren soru olarak yöneltildi.

29 Haziranda yayınlanan bölümde sorulan soru; Kaşgarlı Mahmut’un adında geçen Kaşgar şehri günümüzde hangi ülke sınırları içindedir?

  • A: Rusya
  • B: Türkmenistan
  • C: Çin
  • D: Azerbaycan

Doğru cevap: C şıkkı Çin.

Her yeni bölümde farklı ve güncel bir sorunun sorulduğu bilgi yarışmasında, 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacısı geceye damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Soruları

Her hafta farklı ve izleyicilerin dikkatini çeken soruların yayınlandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 29 Haziranda da unutulmaz anlar yaşandı.

Her biri birbirinden ilginç olan konularda sorulan sorulardan en dikkat çekeni ise; Kaşgarlı Mahmut’un adında geçen Kaşgar’ın bugün hangi ülke sınırlarında olduğu sorusudur.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde de izleyicileri şaşırtan birçok yeni soru, yarışmacılara yöneltilecektir.

Gecenin Sürprizi Milyonluk Soru!

İlklerin yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 29 Hazirandaki bölümünde yarışan 19 yaşındaki bir yarışmacı ise aynı gün 250 Bin TL değerindeki 11. Soruyu bilerek 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri beğeniyle karşılanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, katılımcılara yüksek para ödülleriyle yarışma fırsatı sunmaktadır.

19 yaşındaki Arda Ayten adlı yarışmacı 29 Haziran tarihli programda geceye damgasını vurdu. 250 Bin TL değerindeki soruyu bilerek son soruya ulaşan yarışmacı gelecek hafta tüm Türkiye’ye 1 Milyon değerindeki sorunun gösterilmesini sağlayacak.

Arda Ayten gelecek hafta 12. Soruya da doğru cevap verirse 1 Milyon TL’lik para ödülünü almaya hak kazanacak.

Bugün 10:52 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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