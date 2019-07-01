GTA 6 Çıkış Tarihi Merakla Bekleniyor!

Milyonlarca oyun tutkunun merakla beklediği GTA 6 (Grand Theft Auto) hakkında yayılan söylentilere karşı oyunun yapımcı firması olan Rockstar Games tarafından önemli açıklamalar yapıldı.

GTA 6 çıkış tarihi hakkında uzun süredir yapılan tartışmalar Rockstar Games tarafından yapılan son açıklamayla netlik kazandı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto 6 hakkında uzun süredir yayılan dedikodular GTA 6 çıkış tarihi için Rockstar Games’in açıklama yapmasına neden oldu.

Michael Pachter (analist)’a göre; Gta 6’nın muhtemel çıkış tarihi 2021 olarak düşünülmektedir. Ancak bu tarih oyunun yeni versiyonun çıkacağının açıklandığı tarih olarak düşünülmeli ve en muhtemel tarih olarak 2022 düşünülmelidir, açıklamasında bulunmuştur.

2021’den önce çıkmasına ihtimal vermediği oyun hakkında çeşitli söylentilerin yayılmasına neden olan unsur ise; oyunda kullanılan aldatmaya yönelik modlardır.

Söylentinin Kaynağı Aldatmacalı Modlar!

GTA 5 online sürüm oynayan bazı kişilere GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında yanıltıcı mesajlar atıldı. Birçok kullanıcıya giden bu mesaj 2019 yılı içinde GTA 6’nın piyasaya çıkacağı yönündeydi. Söylentilerin kaynağını da atılan bu mesajlar oluşturmaktadır. Çoğu online GTA 5 oyuncusu mesajın, oyunun yapım şirketi olan Rockstar Games’ten geldiğini düşünmesine sebep oldu.

Popüler sosyal medya mecralarından olan Twitter, GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında şüphelerin giderilmesine aracılık etti.

KlosisYT isimli Twitter kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Rockstar Games’in resmi hesabına, GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında açıklama yapılmasını isteyen bir mesaj gönderdi. Mesajın ardından kısa bir süre sonra gelen yanıtta; oyunculara gönderilen mesajın herhangi bir resmiyeti olmadığı ve bu mesajın oyuncuları aldatmaya yönelik hazırlanmış bir mod tarafından gönderildiği, açıklaması yapıldı.

Birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan bu mesaj söylentilerin kesilmesini de sağlamış oldu. Birçok oyun analistine göreyse GTA 6’nın çıkış tarihinin 2020’den önce olması neredeyse imkânsızdır.

GTA 6 Yeni Özelliklerle Geliyor!

GTA’nın yapımcıları tarafından yeni oyunun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi verilmese de birçok kişiye göre oyunun muhtemel çıkış tarihi 2022 olarak gösterilmektedir.

GTA’nın çıkacak yeni versiyonunda oyunun daha çok Playstation üzerinde yeni özelliklere sahip olabileceği düşünülmektedir. Oyunun yayınlanma hakkını almak için yoğun bir çaba gösteren Sony firması, GTA 6’nın sadece PS5 üzerinden oynanması için Rockstar Games ile anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Eğer Sony’nin grişimleri başarılı olursa GTA 6’yı önümüzdeki dönemlerde sadece Playstation üzerinde görebiliriz.

GTA 6 çıkış tarihi ve oyunun yayınlanacağı platform hakkında henüz her iki taraftanda resmi bir açıklama gelmedi.