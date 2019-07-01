Kimliğini Kaybedenler İlan Vermeli Mi?

Nüfus cüzdanını kaybeden kişilerin yeni kimlik başvurusunda bulunmadan önce eskiden gazeteye ilan vererek; kayıp ve çalıntı ihbarında bulunması gerekmekteydi. Günümüzde kimlik kartlarının yenilenmesi ve gelişen E- devlet tabanlı internet alt yapısı sayesinde çipli kimliklerini kaybeden ya da çaldıranların kartları sistem üzerinden anında bloke edilebiliyor.

Kimlik kaybetmenin eskiden çok fazla zararlı sonuçları olabiliyordu. Günümüzde yine bu tehlikeler mevcut olsa da büyük oranda kayıp ve çalıntı vakalarında kişiler sorunlarını rahatça çözebiliyorlar.

Kimlik kaybettim ne yapmalıyım sorusuna her gün birçok kişi maruz kalmaktadır. Gelişen teknolojik alt yapı ve MERNİS gibi sistemler kimlik kayıplarında vatandaşların yeni kimlik işlemleri için kolaylık sağlamaktadır.

Kimlik Kaybetmenin Cezası Ne Kadar?

Nüfus cüzdanını kaybedenler için belirli miktar idari para cezası uygulanabilmektedir. Bu ceza kimliğini kaybedenlerin ya da kimliğini çaldıranların, kayıp ve çalıntı işlemlerinden sonra yeni başvuruları sırasında ödenebilmektedir.

Yapılan yeni yasa değişikliği sayesinde eskiden uygulanan 72 TL’lik idari para cezası kaldırılarak kişilerden sadece 45 TL kayıp ücreti talep edilmektedir.

Kayıp nedeniyle kimlik çıkarmak isteyen kişilerin Nüfus Müdürlüklerine internet üzerinden randevu alarak başvurmaları mümkündür.

Kaybolan Kimlik Nasıl Çıkarılır?

Nüfus cüzdanı kayıp işlemleri sırasında vatandaşların birçok farklı ayrıntıyla boğuşmasına neden olmaktadır. Özellikle eski tip kimliği bulunan kişiler için bu süreç daha da çetrefilli olabilmektedir. Kaybolan kimlikler için yeni kimlik başvurusunda:

Nüfus cüzdanı talep formu

Altı ay içinde çekilmiş biometrik fotoğraf

İsteğe bağlı olarak kimlik bilgilerini kanıtlayan belge

Gerekmektedir. Bu belgelerle birlikte eskiden gazeteye ve polise ihbarda bulunduktan sonra Nüfus Müdürlüklerine giderek kayıp kimlik işlemleri yapılmaktaydı. Günümüzde bu süreç daha kolay gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni Kimlik Çıkarmak Artık Çok Kolay!

Yeni kimlik çıkarma işlemi yine eskiden olduğu gibi vatandaşların bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşların kimliklerini yenilemesi için ön görülen süre 2020 yılından 2023’e kadar uzatılmıştır. Tüm vatandaşların ön görülen bu süre zarfında yeni kimliklerini çıkarmaları gerekmektedir.

Yeni kimliklerin sistem üzerinden kolayca kontrol edilmesi nedeniyle kimlik çalıntı ve kayıp işlemleri oldukça kolay bir şekilde çözülebilmektedir. Çipli kimliklere başvuru yapmak için vatandaşların Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yeni çipli kimlik almak için vatandaşların; son altı aya ait iki adet biometrik fotoğraf çektirmeleri gerekmektedir.

Yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşların internet üzerinden yeni kimlik başvurusu randevusu almaları gerekmektedir. Randevu alındıktan sonra gerekli belgelerle birlikte vatandaşların parmak izi bilgileri de talep edilmektedir. Bu işlem Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir.