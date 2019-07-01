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Başkan Çetin, Er Cool Giyim Mağazasının Açılışını Yaptı

Pursaklar'da faaliyete geçen iş yerinin açılışını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptı.

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Ertuğrul Başkan, ilçede yeni açılan Er Cool isimli giyim mağazasının açılışını gerçekleştirdi. İşyerinin açılış kurdelesini işletmecilerle birlikte kesen Ertuğrul Başkan yaptığı kısa konuşma da, ‘’ Pursaklarımız günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Pursaklar her alanda büyüdükçe yeni iş  yerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor. Ayrıca yeni istihdam alanları açılıyor. Bu büyümede katkısı ve emeği çok olan esnafımıza ve yeni istihdam sağlayan girişimcilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemiz de böylesine iş yerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Mağaza sahibi  Sayın İbrahim Erkul'a işletmenin hayırlı ve bereketli bol kazançlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

İşyerinin açılış törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Bugün 11:43 TSİ Ankara/ Pursaklar- Gündem

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