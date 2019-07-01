Adanalı Modacının Büyük Başarısı

SEZEN ŞARKISINDAN TASRALANAN KOLEKSİYONUN YÜZÜ GÖKHAN TÜRKMEN OLDU

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Moda Haftası kapsamında 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu muhteşem bir defileyle tanıtan tasarımcı Emre Erdemoğlu, şimdi de sahne kostümlerini tasarladığı yakın dostu Gökhan Türkmen ile kampanya çekimini gerçekleştirdi. 70’ler dönemini koleksiyonuna duygusal bir konseptle işleyen tasarımcının, Sezen Aksu şarkılarından da izler taşıyan “Onu Alma Beni Al” isimli koleksiyonu, sokak stilinin farklı formlarla birleştiriyor.

70’ler stili

Müzisyen Gökhan Türkmen’in kampanya yüzü olduğu, moda fotoğrafçısı Hakan Adil tarafından çekilen fotoğraflarda görülen erkek koleksiyonu, 70'ler stilinde parçalar, oversize formda kabanlar, desenli bomber ceketler, deri ceketler, parça boya kadife takımlar, uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi saçaklı kemerlerle dikkat çekiyor.