Başkan Altınok, Sazak ve Diler Çiftinin Nikahını Kıydı

ALTINOK: İNANIYORUM Kİ AİLE BİRLİĞİNE SAHİP ÇIKACAKLAR

Sazak ve Diler çiftinin Keçiören Belediyesi Ihlamur Kasrı’nda dünya evine girdiği nikâh ve düğün merasimine katılan Başkan Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin ve Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir’in şahitliklerinde ve davetlilerin huzurunda nikâh akdini gerçekleştirdi.

AİLE, MİLLİ SEMBOLÜMÜZDÜR

Başkan Altınok, Sazak ve Diler çiftinin nikâh akdini gerçekleştirmeden önce davetlilere hitaben yaptığı selamlama konuşmasında Türk toplumunda ailenin yerine ve önemine vurgu yaparak, “Türk toplumunda aile kurmanın ve aile kurumuna sahip çıkmanın önemi büyüktür. Milli sembollerimizden biri olan aile kurumu, bireylerin bu çatı altında kurduğu düzen ile beraberinde toplumsal düzenin korunması adına da anlamlıdır. Çünkü aile, hem nesillerin hem de ülkemizin sürekliliği açısından eğitimin ilk verilmeye başlandığı temel olarak değer kazanır” diye konuştu.

BAŞKAN ALTINOK’TAN SAYGI, SEVGİ VE HOŞGÖRÜ VURGUSU

Başkan Altınok Sazak ve Diler çiftinin mutlu gününe şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Enes ve Esra kardeşimiz bugün olduğu gibi inşallah bir ömür boyu mutlu olurlar, aile birliklerine saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinin dışına çıkmadan sahip çıkarlar. Bununla birlikte mutluluklarını dünyaya getirecekleri yavrularıyla taçlandıracak olan kardeşlerimizin çocukları da inşallah vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlı, ülkesine ve milletine hizmet eden bireyler olarak yetişirler” dedi.

NİKÂH ŞAHİTLERİNDEN MUTLULUK TEMENNİSİ

Nikâhta şahitlik yapan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin ve Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir Sazak ve Diler çiftine mutluluk dileyerek, çiftin mutluluklarına şahit olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. ​