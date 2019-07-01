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Vekaleten kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş,” Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik” dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfı’nda düzenlenen 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet bedelleri açıklandı. Yurt içi 890 TL, yurt dışı ise 725 TL olarak belirlendi.Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş katıldı. Bu yıl ki tema ise “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” teması olarak belirlendi.

“Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte”

Kurbanların tam bir titizle ve şeffaflıkla kesildiğini ifade eden Erbaş,”Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yaptığı en önemli hizmetlerden biri de, 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonudur. Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte,tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanet riayet şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönülleri nezaretinde yerine getirilmektedir” şeklinde konuştu.

“Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edeceğiz”

2018 yılı verilerini de açıklayan Erbaş,” Daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edeceğiz . 2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 430.008 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında Vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranın da bir artış meydana gelmiştir” diye konuştu.

“YURT İÇİ 890 TL, YURT DIŞI 725 TL”

Kurban fiyatlarını açıklayan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her alanda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Vatandaşlarımız 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezlerini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.

(Emre Yüzügüldü - Mehmet Kalay /İHA)

Bugün 12:30 TSİ Ankara- Yaşam

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