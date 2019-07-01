2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri’nde verecek olan Fenerbahçe’de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.
Bugün 12:30 TSİ- Spor
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz