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Bugün 12:30 TSİ- Spor

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
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2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri’nde verecek olan Fenerbahçe’de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.

(İHA)

Bugün 12:30 TSİ İstanbul- Spor

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