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Harbiye'de Binlerce Kişilik Koro Hep Bir Ağızdan Livaneli Şarkılarını Seslendirdi

Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat, önceki gece İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici ile buluştu. Harbiye’yi dolduran binlerce müziksever, yaklaşık üç saat süren konserde tüm şarkılara eşlik etti.

ZÜLFÜ LİVANELİ İLE SEVDALIM HAYAT HARBİYE’DE SANAT RÜZGARLARI ESTİRDİ

Zülfü Livaneli’nin daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini seyirciyle paylaştığı konserde, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’da Livaneli ile birlikte şarkıları seslendirdi. Rengim Gökmen ve orkestrasının her bir nota ile seyirciye muhteşem anlar yaşattığı konserde alkışlar bir an olsun dinmedi.

EKREM İMAMOĞLU DA KONSERİ İZLEYENLER ARASINDAYDI

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’da vardı. Konseri izlemek için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Harbiye’ye gelen İmamoğlu, tezahürat ve alkışlarla karşılandı. Zülfü Livaneli’nin kendisine hoşgeldiniz demesi ve sahneye davet etmesi üzerine sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu, Livaneli’ye çiçek takdim etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’da konseri izleyenler arasındaydı.

AİLESİ VE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Zülfü Livaneli’nin yıllar sonra çıktığı Harbiye Sahnesi’nde kendisini dinlemeye gelenler arasında eşi Ülker Livaneli ve kızı Aylin Livaneli’nin yanı sıra dostları Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Hıncal Uluç Hüsnü-Ayşen Özyeğin çifti ile Murat Özyeğin ve çocukları Lal – Ege Özyeğin ve Nehir Erdoğan gibi isimler de vardı. Zülfü Livaneli, Merhaba, Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Kardeşin Duymaz, Yiğidim Aslanım gibi eserlerini seslendirirken sanatçıya Rengim Gökmen ve orkestrası ile birlikte Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos da eşlik etti.

Bugün 12:45 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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