01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 254,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,70 liradan, bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 698 liradan, 234 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 639 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 659 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz