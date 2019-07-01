Alıkonulan 6 Türk Serbest Bırakıldı

Al\u0131konulan 6 T\u00fcrk Serbest B\u0131rak\u0131ld\u0131\n Libya\u2019da General Hafter\u2019e ba\u011fl\u0131 g\u00fc\u00e7ler taraf\u0131ndan al\u0131konulan T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 6 denizci serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\n\n
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