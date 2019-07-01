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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,67’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,67’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 2.574,91 puanlık artışla 99 bin 60 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi ise 1,03 değer kazandı.

(İHA)

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