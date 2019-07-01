Millet Bahçesine ABD'den Ödül Geldi

Millet Bahçesine ABD'den Ödül

Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Gölbaşı, sahip olduğu Millet Bahçesiyle Amerika’dan ödüle layık görüldü. Son dönemlerde Türkiye’nin birçok yerinde faaliyete başlayan millet bahçeleri, vatandaşlar tarafından beğenildiği kadar uluslararası platformlarda da çeşitli ödüllere layık görülmektedir.

Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi, projesi Amerika’da düzenlenen, sürdürülebilir yapılar sempozyumunda, Sürdürülebilir peyzaj kategorisinde birincilik ödülüne hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 il için yapılması planlanan millet bahçeleri, herkes tarafından beğeniyle karşılanmaktadır. 100 günlük eylem paketi kapsamında oluşturulan Gölbaşı Millet Bahçesi projesi, Amerika’da bu yıl 4. Düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunda, Sürdürülebilir peyzaj ödülünü alarak, uluslararası alanda beğeni topladı.

Millet Bahçesine Ödül 19 Temmuz’da Verilecek!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas kentinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi 1. Ödülüne layık görüldü.

En iyi sürdürülebilir yapılar kategorisinde birinciliği alan millet bahçesi, proje kapsamında, Mogan ve Eymir gölleri arasındaki geniş bir alana yapılması planlanmaktadır. 75 hektarlık bir alana yapılması düşünülen millet bahçesinin, Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak olması da yarışmada projenin birinciliği almasında etkili olmuştur.

Bölgenin doğal yapısına zarar vermeden, tamamen doğal malzemelerden yapılması beklenen projede, sürdürülebilirlik ve doğal ekolojinin korunmasına yönelik işlemler dikkat çekmektedir.

Gölbaşı Millet Bahçesi projesi kapsamında, yeşil yürüyüş yolları, spor alanları, kuş gözlem kuleleri vb. birçok unsur sempozyumda ilgiyle karşılandı.

19 Temmuzda yapılması planlanan ödül töreniyle Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi resmi olarak uluslararası sürdürülebilir yapılar birincilik ödülünü alacak. Şuan için ödül törenine kimlerin katılacağı bilinmemektedir.

Kuşların Ürüme Alanları Korunacak!

Bölgenin doğal yapısını bozmadan ve bu doğal yapının daha iyi korunması için gereken tüm unsurlar proje kapsamında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bölge üzerinde yoğun olarak yaşayan kuş süreleri ve bu kuşların üreme alanları olduğu gibi korunacak ve millet bahçesine yapılacak olan kuş gözlem kuleleriyle, kuşların doğal takibi gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir peyzaj kategorisinde birincilik ödülü alan projede, 3,5 km’lik yeşil yürüyüş parkurları ve 5,5 doğal bisiklet yoluyla proje sürdürülebilir yapılarda uluslararası birincilik ödülüne layık görüldü.

Güney Ankara Ekolojik Koridoru, yapılması planlanan millet bahçesi projesiyle birleştirilerek bölgenin sulak arazisini ve kuşların üreme bölgelerinin zarar görmeden korunacağı ve doğayla entegre bir millet bahçesinin yapılacağı projede bildirilmiştir.

19 Temmuz’da ABD’nin Dallas kentinde verilecek olan birincilik ödülü diğer millet bahçesi projelerine de ilham kaynağı oluşturması beklenmektedir.