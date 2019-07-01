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İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar azaldı

İstanbul’da Haziran ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 oranında azaldı.
İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar azaldı mask
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İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar azaldı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Haziran ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,67, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,95 artış gösterdi. İstanbul’da Haziran ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 oranında azaldı. Perakende fiyatlar 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,62, toptan fiyatlar ise yüzde 19,31 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Haziran 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; Ev Eşyası harcamalarında yüzde 2,58, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 0,79, Giyim harcamalarında yüzde 0,11 ve Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,01 artış, Gıda harcamalarında yüzde -2,28, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -1,51, Konut harcamalarında ise yüzde -0,39 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir. Haziran 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 0,64, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,61 artış görülmüştür. Gıda maddeleri grubunda 2,93, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,61, Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,42, Madenler grubunda yüzde 2,27 ve Yakacak ve Enerji maddeleri grubunda yüzde 0,25 azalış görüldü.

(İHA)

Bugün 13:33 TSİ İstanbul- Ekonomi

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