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Girişimcilere 200 bin TL'lik Hibe Desteği

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde ücretsiz eğitim ve mentorluk destekleri ile karşılıksız finansman olanağından faydalanmak isteyen girişimciler Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın internet sitesi üzerinden programa başvuru yapabilir. “TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG)” kapsamında girişimcilere verilecek 200 bin TL’lik destek için Girişim Fabrikası’na son başvuru tarihi 19 Temmuz.
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TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri adına fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanarak hayata geçirilen BİGG programında yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde ücretsiz eğitim ve mentorluk destekleri ile karşılıksız finansman olanağından faydalanmak isteyen girişimciler Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın internet sitesi üzerinden programa başvuru yapabilir. “TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG)” kapsamında girişimcilere verilecek 200 bin TL’lik destek için Girişim Fabrikası’na son başvuru tarihi 19 Temmuz.

2015 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından BİGG programı kapsamında “Uygulayıcı Kuruluş” olarak yetkilendirilmiş olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası, 1. Aşama kapsamında girişimcilerin başvurularını değerlendiriyor, eğitim, mentorluk ve altyapı desteği veriyor. Girişim Fabrikası, belirlediği yenilikçi fikirlerle bire bir çalışarak 2. Aşamada TÜBİTAK’ın 200 bin TL’lik BİGG hibe desteği alabilmelerine de destek oluyor.

Girişim Fabrikası girişimcileri Türkiye ortalamasının üzerinde başarı gösteriyor

TÜBİTAK tarafından 2018 yılında açılan 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) çağrıları kapsamında TÜBİTAK’ın oluşturduğu kurul tarafından değerlendirilen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı’na katılan girişimciler, 200 bin TL’lik desteğe hak kazanma oranları açısından Türkiye ortalamasının üzerinde performans göstererek önemli bir başarı sergiliyor.

2018 yılı 2. Çağrı dönemi kapsamında Girişim Fabrikası programına katılan ve yapılan program değerlendirme anketine katılarak görüşlerini bildiren katılımcıların tamamı, Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı’nı çevrelerindeki girişimcilere tavsiye edeceklerini belirterek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

Programa kimler başvurabilir?

Kadın girişimciler, akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar, doktora ve lisansüstü öğrencileri ile lisans son sınıf öğrencileri Girişim Fabrikası’nın internet sitesi olan https://girisimfabrikasibigg.ozyegin.edu.tr/ üzerinden başvuru koşulları hakkında bilgi alıp, programa başvuruda bulunabilir.

2018 yılı 2. Çağrı dönemi kapsamında 200 bin TL’lik desteğe hak kazanan Girişim Fabrikası girişimcilerinin yüzde 40’ını kadın girişimciler oluşturdu. Program yeni dönemde daha fazla kadın girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak için başvuruları bekliyor.

 

Başvuru için 19 Temmuz son gün!

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, 2019-1 çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından ilan edilen aşağıdaki 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor.

1.  Akıllı Ulaşım

2.  Enerji ve Temiz Teknolojiler

3.  Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)

4.  İletişim ve Sayısal Dönüşüm

5.  Sağlık ve İyi Yaşam

6.  Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

19 Temmuz’da sona erecek başvuru döneminin ardından seçilecek girişim sahipleri, Özyeğin Üniversitesi’nin Altunizade ve Çekmeköy’de bulunan kampüslerinde alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle bire bir çalışma fırsatları bulacak. İkinci aşama sonunda TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’lik hibe desteğinden faydalanmasına karar verilen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı girişimcileri, Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer alan ÖzÜ-X binasında ücretsiz paylaşımlı ofis alanı, donanım odaklı projeler için OpenFab makine parkuru kullanımı gibi diğer desteklerden de faydalanma şansına sahip olabilecek.

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Bugün 14:25 TSİ - Ekonomi

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