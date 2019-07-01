Başkentli Çocuklar Hayallerini Resim Yarışmasıyla Renklendirdi

15. Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması Sonuçlandı

Türkiye geneli her yıl düzenlenen Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’nda Ankara’dan iki öğrenci dereceye girerken, üç öğrenci de mansiyon ödülü

Başta İstanbul, Antalya, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmada, resimleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhan Gözgü Çelik, Öğretim Görevlisi ve Ressam Saliha Genç ile Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pedagog Dr. Melda Alantar değerlendirdi.

Memorial Ankara Hastanesi’nde düzenlenen “Benim Renklerim Benim Dünyam” konulu çocuk resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödüller Memorial Ankara Hastanesi Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Metin Arsakay, tarafından verildi. Okul öncesi kategorisinde Güneş Ece Kertmen ikinci olurken, Güneş Kayılı ve Kaan Tokaylı mansiyon ödülünü paylaştı.

İlkokul kategorisinde ise Deniz Baysan Beşincilik ödülünü alırken, Sabri Berke Aytemiz de mansiyon ödülüne layık görüldü.