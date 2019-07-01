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TBF’den Fenerbahçe açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Anadolu Efes ile oynanan final serisinde Fenerbahçe Beko’nun aldığı seyircisiz oynama cezasının ertelenmesi kararını Tahkim Kurulu’nun verdiğini belirterek, “Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığı’na bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur” açıklamasını yaptı.
TBF’den Fenerbahçe açıklaması mask
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Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Tahkim Kurulu tarafından ertelenen seyircisiz oynama kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisinden önce, Fenerbahçe Beko çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 kez ceza almıştı. Talimat gereği 6. kez çirkin ve kötü tezahürat söz konusu olduğunda o takım otomatik olarak seyircisiz oynama cezası almaktadır. Nitekim Fenerbahçe Beko taraftarının, Anadolu Efes ile oynanan play-off serisinin 5. maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disiplin kurulumuz da otomatik olarak Fenerbahçe Beko’ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Talimat gereği bu cezanın 7. maçta uygulanması gerekirdi. Ancak Fenerbahçe Beko, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Tahkim Kurulu’na hem cezanın kaldırılması hem de ertelenmesi talebinde bulundu. Tahkim Kurulu, cezayı onadı ancak cezanın Anadolu Efes ile oynanan 7. maçtan sonra uygulanmasına karar verdi. Böylece 7. maça Fenerbahçe Beko taraftarı alındı. Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığı’na bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur. Buna rağmen kamuoyunda Tahkim Kurulu’nun federasyonumuza bağlı olduğu gibi hatalı bir algı oluşturulmuştur.”

(İHA)

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