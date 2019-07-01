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Saklıkent Kanyonuna Turist Akını!

Muğla’nın yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilen en önemli mekânlarından biri; Saklıkent Kanyonu’dur. Muğla’nın Seydikemer ilçesi sınırları içinde bulunan Saklıkent Kanyonu, yılda 300 binden kişiden fazla ziyaretçiye sahiptir.

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Saklıkent Kanyonuna Turist Akını!

Muğla Saklıkent, 18 km uzunluğa ve 200 metre derinliğe sahip olarak Türkiye’deki en önemli doğal bölgelerinden biridir. Antalya ve Muğla’yı ikiye ayıran Saklıkent Kanyonu aynı zamanda mevsime bağlı olarak yükselen su seviyesiyle de ziyaretçilere doğal bir güzellik sunmaktadır.

1988 yılında yöre halkından bir çoban tarafından keşfedilen kanyon, günümüzde her yıl artan ziyaretçi sayısıyla dünyanın sayılı kanyonu arasında gösterilmektedir. Birçok farklı etkinlik ve keşif aktivitesinin de yapılabildiği Kanyon’da, mevsime göre Rafting de yapılabilmektedir. Saklıkent Rafting ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören aktivitelerden birdir.  

Yabancı Turistlerin Yeni İlgi Odağı, Saklıkent!

Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasından yabancı ziyaretçilerin akın ettiği Saklıkent Kanyonu, bu yılda beklentinin üzerinde bir ziyaretçi akınına uğradı. Büyük oranda yerli turistlerin tercih ettiği Saklıkent, son yıllarda tanıtım ve turizm faaliyetlerinin bölgede artmasıyla yabancı turistlerinde ilgisini büyük ölçüde çekmeyi başarmıştır.

Yaz aylarında 45 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, Kanyonun içinde akan serin sularla bir nebze bastırılmaya çalışılmaktadır.

Safari turları, rafting, yürüyüş parkurları vb. birçok farklı turizm faaliyetiyle Saklıkent ziyaretçileri dolu dolu bir tatil geçirebilmektedir.

Antalya ile Saklıkent arası 52 km, Muğla’nın Fethiye ilçesiyle Saklıkent arası ise, 45 km olması nedeniyle her iki bölgeden de Saklıkent Kanyonun kısa süreli ziyaret edilmesi mümkündür.

Ziyaretçileri Birçok Farklı Aktivite Bekliyor!

Muğla’nın Fethiye ilçesine 45 km uzaklıkta bulunan Saklıkent Kanyonu, her geçen yıl farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle normalin çok üzerindeki hava sıcaklıklarında Kanyonun içine girildiği zaman ısı farkının 15 dereceye kadar azaldığı gözlemlenmektedir. Sıcaklardan bunalan turistler ve bölge halkı Saklıkent Kanyonunu sık sık yaz aylarında ziyaret etmektedir.

Saklıkent ziyaretçileri birçok farklı aktiviteyle karşılaşabilir. Saklıkent Kanyonunda rafting, cip ile safari, özel yürüyüş parkurları vb. birçok farklı faaliyet yapılabilmektedir. Özellikle bölgede; Antalya, Fethiye, Muğla vb. turistlik bölgelere yakın olması nedeniyle Saklıkent kısa süreli ziyaretçilerin rotasını çevirdikleri önemli turizm merkezlerinden biri olmuştur.

200 metre yüksekliğinde ve 18 km uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu, 2019 yılında turizm hedeflerini arttırılması planlanan en önemli turizm merkezlerinden biridir.

Macera ve doğa turizmine meraklı olan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye yakın gelecekte de ilgisinin artması beklenmektedir.

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Bugün 17:14 TSİ Ankara- Yaşam

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