Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul’a indi. Sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesinde son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse’da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.
Bugün 17:22 TSİ- Spor
Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi
Adı Galatasaray ile anılan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz