İsveç’ten Köyüne Dönen Pizzacıya Müşteri Akını

Henüz yirmi iki yaşındayken İsveç’e göç eden Mustafa Aydın, köyüne dönerek pizzacı dükkanı açtı. Pizzacı Musti lakaplı vatandaşın 215 nüfuslu köyünde açtığı dükkan görenleri şaşkına çevirdi. Kısa sürede ünü yayılan Mustafa Aydın’ın pizzalarını tatmak için çevre illerden gelen müşteriler köye akın ediyor.

Genç yaşında çalışmak üzere gittiği İsveç’te elli yıl yaşadıktan sonra köyüne dönüş yapan Mustafa Aydın, uzun zamandır aklında olan pizzacı dükkanını hayata geçirmek için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamladığını dile getirdi. Sonunda Türkiye’ye temelli olarak dönüş yaptığını aktaran Aydın, bu sayede İsveç usulü pizza yapmaya başladığını kaydetti. Gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu ve memnun olduğunu ifade eden Pizzacı Musti, İsveç usulü yaptığı pizzalarında kullandığı baharatları İsveç’ten, peynirleri ise İtalya’dan getirtiyor. Bu nedenle yaptığı pizzaların vatandaşlar tarafından çok tutulduğuna dikkat çeken Mustafa Aydın, “Ormanların arasında bu güzel tabiatın içerisinde müşterilerimiz gelip pizzalarını yiyerek memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar.” açıklamasını yaptı.

“Köyüme Katkı Sağlıyorum”

Mustafa Aydın, 22 yaşında gittiği İsveç’te uzun yıllar pizza ustası olarak çalıştığını belirterek, 10 yıl boyunca ailesiyle birlikte kendi işletmesinin başında kaldığını aktardı. İsveç’te yaptığı pizzalarında da oranın insanları tarafından çok tutulup sevildiğini dile getiren Aydın, daha sonra 20 yıl kadar da Türk restoranı işlettiğini sözlerine ekledi. Çalışmak için gittiği İsveç’ten 50 yıl sonra köyüne geri döndüğünü aktaran Mustafa Aydın, “İsveç’te yaptığım pizza usulünün aynısını köyümde yapıyorum. Köyüme de bu sayede katkım oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimiz sağ olsun buraya akın ediyorlar.” diyerek müşterilerinin pizza dükkanına olan ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu da belirten Mustafa Aydın, mevcut durumda en çok müşterisinin Kargı ve Boyabat’tan geldiğini açıkladı. Ramazan bayramı dolayısıyla çok talep aldıklarını ve işlere yetişmekte zorlandıklarını kaydeden Aydın, bundan dolayı kurban bayramı döneminde daha çok iş olacağını ön gördüklerini söyledi. Şimdiden kurban bayramında taleplere nasıl yetişeceklerine dair planlamaları yaptıklarını aktardı.

Köyü yerine daha büyük şehirde ya da ilçede pizzacı dükkanı açabileceği halde tercihini köyünden yana kullandığını belirten Mustafa Aydın, “Ben İsveç’te ve Antalya’da kaldım. Ama en büyük huzuru köyümde buldum.” diyerek dükkan için en iyi lokasyonun köyü olduğuna dikkat çekti. Bu dükkanı 10 veya 20 yıl kadar daha işletebileceğine olan inancını yineleyen Mustafa Aydın gördüğü talepten ve köyüne katkı sağlamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.