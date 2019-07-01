Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Sabitlendi

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar, mevcut durumda memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımıyla hesaplanan rakamı yetkili bankalara askerlik bedeli olarak yatırmaları gerekiyor. Söz konusu rakam da bugünkü koşullar göz önüne alınarak hesaplandığında 31 bin liraya tekabül ediyor. Ancak temmuz ayına girmemizle beraber temmuz katsayısına göre hesaplanması gereken bedelli askerlik ücreti de artacaktı.

Muhtemel katsayı artışına göre henüz duyuru aşamasındayken 31 bin lira olarak belirlenmiş olan bedelli askerlik ücretinin temmuz ayı itibarıyla 33 ila 35 bin arası bir tutara yükselmesi gerekiyordu. Fakat Milli Savunma Bakanlığı duruma el atarak yaşanması olası mağduriyetleri önlemek adına farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bedelli Askerlik Ücretinde Özel Uygulama

Bedelli askerlik sisteminde askerliğini yapacak vatandaşların temmuz ayındaki katsayı artışından olumsuz etkilenmemeleri adına özel bir uygulama gündeme getirildi. Bu kapsamda söz konusu bedelli askerlik ücreti bedelinin sadece ocak ayında belirlenmiş olan memur maaş kat sayısına endekslenmesi kabul edildi. Bu sayede henüz yasa tasarısı halindeyken belirlenen bedelli askerlik ücreti olan 31 bin liranın, 2020 Ocak ayına kadar değişmeyeceği kararlaştırıldı. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi durumunda meydana gelebilecek mağduriyetlerin oluşmasına kökten çözüm getirildi.

Bununla birlikte bedelli askerliğe başvuracak olan vatandaşlar başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağını da merak konusu haline getirdi. Yeni düzenlemelere göre bedelli askerlik sistemine ilk başvuru yapanların “bakaya ve yoklama kaçakları” arasından olmasına yönelik karar alındı. Nitekim daha önce açıklanan esaslara göre toplamda sayıları 460 bine varan bakaya ve yoklama kaçağına yalnız 1 defa olmak kaydıyla kuraya tabi tutulmadan bedelli hakkı getirilmişti. Bununla birlikte bakaya ve yoklama kaçaklarının başvurularına öncelik tanınmasının akabinde, 1 Kasım tarihinden sonra da askerlik çağına gelmiş olan vatandaşların bedelli askerlik başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Bedelli Askerlik Yapmayacaklara Af Geldi

Öte yandan bakaya ve yoklama kaçaklarının mevcut durumdaki sayılarının 460 bin kişiyi bulması nedeniyle bu durumda olan vatandaşları hemen silah altına almak mümkün gözükmüyor. Bu noktada askerlik süresinin 6 aya düşmesi sebebiyle söz konusu bakaya ve yoklama kaçakları arasından bedelli askerlik başvurusu yapacakların sayısının yüksek beklenmediği öğrenildi. Askerliğini bedelli olarak yapmak istemeyen bakaya veya kaçaklar için ise af getirilmesiyle birlikte bu kişilerin 6 askerlik yapmasının akabinde geçmişe dönük para cezaları silinecek.