Dünyada Türklerin En Fazla Yaşadığı Ülkeler

Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler arasında Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle 1960’tan 1990’lı yıllara kadar Almanya’ya yapılan yoğun Türk göçlerini günümüzde eğitim ve beyin göçleri takip etmektedir.

Avrupa ülkeleri üzerinde yoğunluk gösteren Türk nüfusunu, Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. 1970 yılının ortalarından itibaren 1980 ve 1990’lı yıllara kadar yoğun olarak yaşanan Almanya’ya işçi göçleri, Almanya’nın dünya üzerinde en çok Türk nüfusuna sahip olan ülkesi olarak ilk sırada anılmasına neden olmuştur.

Almanya’dan başlayarak Avrupa’nın birçok farklı bölgesine yapılan geçişler beraberinde diğer ülkelerde de Türk popülasyonu artmıştır.

En Fazla Türk Almanya’da Yaşıyor!

Dünyanın en çok göç alan ülkeleri arasında bulunan Almanya, Türk nüfusu bakımından en kalabalık ülkedir. Türkiye’den sonra en fazla Türk’ün yaşadığı Almanya, misafir işçi uygulaması nedeniyle 1970’li yıllardan itibaren yoğun Türk göçleriyle karşılaşmıştır.

2 Milyondan fazla Türk’ün yaşadığı kaydedilen Almanya’yı 700 Binlik Türk nüfusuna sahip Fransa ikinci sırada takip etmektedir.

Dünyada Türk nüfusunun en fazla olduğu ülkeler sıralamasında Avrupa ülkelerinden sonra ABD gelmektedir.

Avrupa Türk Nüfusu Sürekli Artıyor!

Almanya’nın daveti üzerine Türkiye’den yapılan işçi göçleri nedeniyle Avrupa nüfusunda Türklerin etkinliğinin artmasının önü açılmıştır.

2 Milyondan fazla Türk’ün göçmen olarak yaşadığı Almanya’yı Avrupa’nın birçok merkez ülkesi zaman içinde takip ederek, Türkiye’nin dışında en çok Türk’ün yaşadığı ülkelerin Avrupa’da ağırlık göstermesine neden olmuştur.

Avrupa’dan sonra Amerika da yaşamak için Türkler tarafından tercih edilen ülkeler arasındadır. Daha çok eğitim için tercih edilen ABD, aynı zamanda dünya üzerinde en çok göç alan ve en yüksek göçmen nüfusuna sahip ülkelerden biridir.

Yakın dönemde Almanya’nın dışında diğer ülkelerde de Türk nüfusu milyonlarla ifade edilebilecektir.

Türklerin En Çok Tercih Ettiği Ülkeler!

Avrupa’da Türk nüfusun en yaygın olduğu ülkeler Almanya’dan sonra; Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika ve Danimarka gelmektedir.

Avrupa’da Türklerin yaşadığı ülkeler arasında; Fransa, 700 Bin, Avusturya, 250 Bin, Hollanda, 500 Bin, Belçika ve Danimarka’da ise; 240 ve 75 Binlik Türk nüfuslarıyla en çok dikkat çeken ülkelerdir.

Avrupa’dan sonra Türk nüfusunun özellikle son dönemlerde Avustralya’da artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Yaklaşık olarak Avustralya’da yaşayan Türk nüfusu 150 bindir.

Dünya üzerinde birçok ülkede Türk göçleri artmakta ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk nüfusu her geçen gün artış göstermektedir. Yakın dönemde ABD ve Avustralya gibi ülkelere yapılacak göçlerin; eğitim, sanat ve bilim alanında olması tahmin edilmektedir.