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Ev Sahiplerine Uyarı, Mutlaka Kontrol Edin!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı tarafından yapılan açıklamayla ev sahiplerinin E-devlet kapısı sistemi üzerinden kişisel bilgilerini ve tapu telefon beyan bilgilerini güncellemeleri gerektiği uyarısında bulundu.
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Ev Sahiplerine Uyarı, Mutlaka Kontrol Edin!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı tarafından yapılan açıklamayla ev sahiplerinin E-devlet kapısı sistemi üzerinden kişisel bilgilerini ve tapu telefon beyan bilgilerini güncellemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye’de birçok kurumun  E-devlet alt yapısına geçerek faaliyet vermesinin ardından vatandaşlar için hem güvenlik açısından avantaj sağlandı hem de yavaş işleyen resmi işlemlerin kolayca halledilmesinin önü açıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla; ev sahibi olan vatandaşların tüm tapu takip işlemlerini kolayca yapabilmeleri için E-devlet üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

 E-devlet üzerinden güncellenen bilgiler sayesinde, vatandaşların bilgisi dışında yapılan tüm tapu işlemleri anında Sms olarak güncel telefon numaranıza gönderilebilecek.

Tapu İşlemlerinde Güvenlik Artacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, ev sahiplerinin E-devlet üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerektiği uyarısında bulunduktan sonra vatandaşların birçok farklı tapu ve kadastro işlemlerini de yine E-devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Tapu işlemleri sırasında bilginiz dışında yapılacak tüm işlemlerin, anında mesajla tarafınıza gönderilmesinin yanı sıra basit tapu işlemleri için de vatandaşların uzun süre beklemesine gerek kalmadan kolayca  E-devlet üzerinden tapu işlemi yapabileceklerini belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı; E-devlet uygulaması üzerinden vatandaşların; Tapu Telefon Beyan Bilgilerini mutlaka kontrol etmelerini ve her türlü tapu işlemi sırasında Sms ile bilgilendirme seçeneğini aktif etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Ev Sahipleri Mutlaka Bilgilerini Kontrol Etsin!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, vatandaşların taşınmazları üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin anında E-devlet sayesinde tarafınıza iletildiği ve bilginiz dışındaki işlemeleri iptal etme hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Tapu Telefon Bilgileri Beyan menüsünden vatandaşların yapacağı güncellemelerin hayati önem taşıdığını ve her türlü; tapu alım, satım, tapu kayıt belgesi ve diğer kullanıcı işlemelerinin vatandaşlara bildirildiğini, söyledi.

 E-devlet tapu işlemleri menüsünü kullanarak vatandaşların uzun süre beklemeden birçok tapu ve kadastro işlemlerini gerçekleştirmelerinin önü açılmıştır.

Diğer tüm E-devlet hizmetlerinden ve tapu işlemleri bilgilendirme sistemi için E-devlet üzerinde kayıtlı olan bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

 E-devlet üzerinden tapu işlemleri dahil olmak üzere farklı birçok işlem de gerçekleştirilebildiği için kişisel E-devlet bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanız tavsiye edilmektedir.

Vatandaşların E-devlet uygulamasından yararlanabilmeleri için PTT şubelerinden E-devlet şifresini talep etmesi gerekmektedir.

Bugün 17:46 TSİ Ankara- Hukuk

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