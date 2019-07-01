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Bugün Neler Yaşandı? 01 Temmuz Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 01 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir
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Bugün Neler Yaşandı? 01 Temmuz Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 01 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir

"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” dedi.

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Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

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    İmar Barışı ödemeleri uzatıldı

    30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

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    Rusya’da sel nedeniyle can kayıpları artıyor

    Rusya’da etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 5’i, yaralı sayısı 300’ü aştı.

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    Zipline yaparken tulum çaldı

    Rize’de 16 yaşındaki tulumcu Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı.

    (İHA)

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