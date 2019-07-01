Günün özeti

"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” dedi.

Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

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