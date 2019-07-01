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Bugün 20:03 TSİ- Yaşam

Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan füze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC’nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."
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(İHA)

Bugün 20:03 TSİ Ankara- Yaşam

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