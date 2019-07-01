Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:23 TSİ- Ekonomi

Otogaza indirim, benzine zam

Bu gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde fiyat artışını otogazda ise indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 27 kuruş fiyat artışı yapılacak. Artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7.02 liraya, Ankara’da 7.17 liraya ve İzmir’de 7.15 liraya yükselecek.

İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 3.55 liraya, Ankara’da 3.66 liraya İzmir’de de 3.54 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Bugün 20:23 TSİ İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Girişimcilere 200 bin TL'lik Hibe Desteği mask
Girişimcilere 200 bin TL'lik Hibe Desteği
İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar azaldı mask
İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar azaldı
Borsa İlk Yarıda Yükseldi mask
Borsa İlk Yarıda Yükseldi
01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
01 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı mask
01 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
01 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı mask
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 27 kişiye gözaltı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu

GALERİ

Diagne’den Galatasaray’a mesaj var mask
Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
"Obi Mikel’in maliyeti 200 bin Euro arttı” mask
"Obi Mikel’in maliyeti 200 bin Euro arttı”
Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı mask
Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp mask
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp
Güney Gaz Koridoru’nun En Önemli Halkası TANAP Tamamlandı mask
Güney Gaz Koridoru’nun En Önemli Halkası TANAP Tamamlandı
İmar Barışı ödemeleri uzatıldı mask
İmar Barışı ödemeleri uzatıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL