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Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı mask
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Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.

Gençlerbirliği, Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar forma giyen orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 2019-2020 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alma hakkı kazanan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ankara ekibi, 27 yaşındaki Mats Sentjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

NAC Breda altyapısında yetişen Seuntjens, Hollanda Eredivisie'de forma giydiği takımlarda 15 gol ve 15 asist üretmeyi başarmıştı.

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