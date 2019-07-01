Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart’tan ayrılarak bir başka Alman ekibi Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.
Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz