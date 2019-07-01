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Bugün 22:45 TSİ- Spor

Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’ dedi 

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı. 
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Gençlerbirliği, yeni sezonunun ilk antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarın haricinde ilerleyen yaşına rağmen kulübün İlhan Cavcav’dan önceki başkanı Hasan Şengel de izledi. 

CAVCAV: “GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR” 

Konuşmasına geçen yıl vermiş oldukları sözü tuttuklarını hatırlatarak başlayan Başkan Murat Cavcav, “Düştük ve sözümüzü yerine getirerek layık olduğumuz yere birlikte geldik. Hedefimiz eskisi gibi Ankara’ya, deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olacak bir ekibi kurmak. Transferlere başladık, şu ana kadar 4 tane yabancı oyuncu ile anlaştık. Alt yapımız her zaman önem verdiğimiz en önemli yerlerden biri. Mevcut alt yapımızdan aldığımız çocuklarımızı kadromuza dahil ettik. İki etap halinde bir kamp dönemimiz olacak. Ayın 7’sine kadar tesislerimizdeyiz, daha sonra Erzurum’a gideceğiz. Daha sonra da Bolu’da ikinci kamp dönemimize gireceğiz. Görüştüğümüz oyuncular var, mukavelesi biten oyuncularımız var. Anlaşabilirsek o arkadaşları da renklerimize bağlamak istiyoruz. İyi bir takım kurmak amacımız. İnşallah tekrar aynı yerlere düşmeyiz, kalıcı bir takım oluştururuz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

KAPLAN: “İSMİMİZ GİBİ GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIM KURACAĞIZ” 

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “İnşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon olur camiamız için. Bu camiaya geldiğim için mutluyum. Bildiğim bir camia, daha önce de bunu söylemiştim. Güzel işler yaptık ikinci devre Ankaragücü’yle. Bu güzelliklere bir yenisini ekleyerek burada da lige giriş yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Bir 6-7 gün Ankara’da çalışıp daha sonra ilk etap için Erzurum’a gideceğiz. Daha sonra kamp yerimizi ona göre ayarlayacağız. Yurt dışı da olabilir, yurt içi de olabilir. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var, takip ettiğimiz, görüştüğümüz arkadaşlar var. Yani iyi bir Gençlerbirliği oluşturacağız. Geldiğimde de söylemiştim, ismimiz gibi genç ve dinamik bir takım kuracağız. Lige iyi bir giriş yaparak 1923’te kurulmuş bu camiayı iyi yerlere getirmek için üzerimize düşenleri yapacağız. Transfer görüşmelerimiz iyi gidiyor. Bitirdiğimiz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanın her gün kulübümüze geliyor, oyuncularımızı izliyor. Hep iyi işler yapmak istiyoruz, hata yapmak istemiyoruz. Bu konuda da başkanımız bizi kırmıyor” şeklinde konuştu. 

ÖZGENÇ: “GENÇLERBİRLİĞİ HAK ETTİĞİ SÜPER LİG ‘DE YILLARCA MÜCADELE EDECEKTİR” 

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde iyi bir ivme yakaladığını belirten tecrübeli futbolcu Erdem Özgenç, “İkinci yarıyı başarılı bir şekilde tamamlayan Mustafa hoca ile yeni bir sezona merhaba dedik. Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de kalıcı olması için elimizden geleni yapacağız. Tesislerimiz ve çalışma ortamımız çok iyi. Buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp hep beraber kampa gireceğiz. İnşallah Gençlerbirliği hak ettiği Süper Lig‘de yıllarca mücadele edecektir” diye konuştu. 

(İHA)

Bugün 22:45 TSİ Ankara- Spor

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