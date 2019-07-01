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Jandarma En Az Lise Mezunu Subay Alımı! JGK Başvuru Şartları Neler?

Jandarma En Az Lise Mezunu Subay Alımı! JGK Başvuru Şartları Neler? JSGF Subay Alımı Sınav Takvimi, JSGF Subay Alımı Başvuru Şartları.
JSGF Subay Alımı Sınav Takvimi mask
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Jandarma En Az Lise Mezunu Subay Alımı! JGK Başvuru Şartları Neler?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yapmış olduğu kamuoyu duyurusuyla birlikte; Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne 220 kişilik öğrenci alımı yapacağı açıklandı. Ordudaki muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak adına gerçekleştirilecek olan öğrenci alımında en az lise mezunu olma şartı dışında pek çok koşul aranıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi subay alımı başvuru şartları ve zamanları ile ilgili olarak merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde yer alıyor…

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı’na olarak her yıl kontenjanlarla sınırlanan ölçüde subay yetiştiren ve 5 yıl lisans (üniversite) düzeyinde eğitim öğretim veren İçişleri Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim kurumudur. Lise eğitiminden mezun olan adayları alan JSGF, beş yıllık lisans eğitiminin bir yılında İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Öte yandan hazırlık için belirlenen muafiyet sınavından başarılı olanlar direkt olarak eğitimlerine 1. sınıftan başlarlar. JSGF’den mezun olan öğrencilere subay diplomalarının yanında ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilir. Bu sayede Yükseköğretim Kurumu onaylı bu diplomalar ile mezun öğrencilerin üniversite eğitimi dengi eğitim aldıkları tasdiklenir.

Öte yandan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilere kapsamlı bir İngilizce hazırlık eğitimi verilip, bu eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere yurt dışında dil geliştirme fırsatı sağlanmaktadır. JSGF’den mezun olan subaylar, okullarını bitirdikten sonra kolaylıkla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde tüm yönetim kademelerinde görev alabilmektedir. Bununla birlikte 5 yıllık eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

JSGF Subay Alımı Sınav Takvimi

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre JSGF subay alımında;

  • Sınav başvuru tarihleri ve saati: 1 – 26 Temmuz 2019 ve 17.00
  • Sınav başlangıç ve bitiş tarihleri: 5 – 8 Ağustos 2019
  • Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: Daha sonra ilan edilecek.

JSGF Subay Alımı Başvuru Şartları

Kamuoyuna duyurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

  • C vatandaşı ve erkek olmak
  • Lise veya dengi okullardan mezun olmak veya eğitimlerin başlayacağı tarih olan 9 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak
  • Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay vereceği yabancı ülke lise mezunu olmak
  • MEB tarafından onaylı denklik belgelerini Personel Temin Ssitemi’ne kayıt ettirmek
  • Evli ve çocuklu olmamak ya da herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak
  • 1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak

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