Müslümanların Avrupalıları Tanıştırdığı 10 Büyük İcat

Geçmiş dönemde Altın Çağı’nı yaşayan İslam coğrafyası, o dönemdeki koşullara göre bilimde, teknolojide ve insani değerler açısından Avrupa’nın çok önünde yer alıyordu. Nitekim İslami bilim adamları da ortaya koydukları icat ve bilimsel keşifler ile Avrupa’ya bilim ve teknoloji alanlarında öncülük etti. Altın Çağı’nı yaşayan İslam coğrafyasında yaşayan bilim adamlarının ortaya koyduğu ve Avrupalıların ilk defa tanıştığı büyük icatları sizler için derledik.

Aşı

İnsan sağlığını koruması bakımından büyük önem taşıyan tıbbi ilaç ve yöntemlerden biri olan aşı, ilk olarak İslam coğrafyasında geliştirilerek kullanılmaya başladı. Bununla birlikte bilimsel kitaplarda İngiltere’de bulunduğu iddia edilen çiçek aşısı, bu icadın bulunduğu tarihten yaklaşık 50 yıl kadar önce Osmanlı Devleti’nde yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemiydi.

Uçmak

Yine İngiliz Wright kardeşlerin yaptığı iddia edilen ilk uçma denemesinden yaklaşık 1000 yıl kadar önce yani 852 yılında Abbas İbn Firnas adlı bir Arap mucidin Cordoba’daki Ulucaminin minaresinden ilk uçuş deneyini gerçekleştirdiği biliniyor. Uçmayı planlamış olsa da uçamayan, ancak tahta kanatların yarattığı paraşüt etkisi ile havada süzülerek yere inmeyi başaran Arap mucit, bir denemesini de 875 yılında tam 70 yaşındayken yaptı. Bu sefer ipek ve kartal tüyleri ile yapımını tamamladığı kanatlarla uçurumdan atlayan mucit, kayıtlara göre yaklaşık 10 dakika havada süzülmeyi başardı.

Algoritma

Trigonometri ile birlikte algoritma da İslam coğrafyasından yetişen bilim adamlarının bulduğu bilimsel sistemlerdir. Avrupa hem algoritmayı hem de trigonometriyi Müslümanlar sayesinde öğrendi.

Halı Dokuması

Müslümanların Avrupalılarla tanıştırdığı bir önemli eşya da halıydı. Halı dokumasında kullanılan tekniklerin hemen hemen hepsi Müslümanlardan Avrupa’ya taşındı.

Satranç

Günümüzde Avrupalıların en sık oynadığı strateji oyunu satranç da Müslümanlar tarafından bulundu. İlk olarak İran’da geliştirilen satranç kısa süre sonra Emevi Müslümanları sayesinde Avrupa’ya taşındı.

Sabun

Haçlı Seferleri ile Müslüman topraklarına ayak basan askerleri dehşete düşüren onların saldırganlıkları aksine çok nadir banyo yapmaları ve çok kötü kokuyor olmalarıydı. Bugün bile adını Arap sabunu olarak adlandırdığımız sabun, daha önce Eski Mısır’da da kullanılmış bir eşya olsa da bitki yağlarının karışımı ile elde edilen modern sabunun ilk mucidi Araplardır.

Cerrahi Aletler

Modern tıp dünyasında kullanılan cerrahi aletlerinin tasarımları Endülüs Emevilerinde El Zehravi’ye aittir. Neşter başta olmak üzere kemik testereleri, göz ameliyatı makasları da dahil olmak üzere modern tıpta kullanılan 200’den fazla cerrahi alet Araplar tarafından icat edilmiştir.