Başkent’te sokak ortasında kanlı hesaplaşma

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. isimli şahıs elinde silahla geldiği kafenin önünde Mehmet isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından D.Y., Mehmet isimli şahsa 6 el ateş etti. Ankara’da meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıs tarafından sokak ortasında silahla ağır yaralandı.

Silah seslerini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıya dakikalarca kalp mesajı yaparken, D.Y. ise olayın ardından silahını havaya kaldırarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Şahısların arasında alacak-verecek meselesi olduğu da iddia edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)