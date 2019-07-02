Ulus Haberleri - Son Dakika Güncel Ulus Gelişmeleri - Ankara Haber Ulus

Ankara’nın Ulus bölgesinden haberler ve Ulus’ta yaşanan tüm son dakika haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz. Ulus, Ankara’nın en eski yerleşim bölgelerinden biridir.

Ulus, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir semttir. Çankaya ve Esenboğa yolunda bulunan oldukça tarihi ve kalabalık bir yerleşim yeri olan Ulus’ta yaşanan tüm haberlerden sitemiz aracılığı ile haberdar olabilirsiniz.

Ankara denildiğinde akla ilk gelen yerler kuşkusuz Anıtkabir ve Atakule ama Daha Önceki Ankara denilince akla ilk gelen yer netlikle Ulus’tur.Alanda Ankara’nın simgelerinden olan Tarihi Zafer Anıtı var.

Ankara Ulus'taki insan sayısını vermek yanlış olur zira mevsime göre yoğunluğun çoğalması veya eksilmesi olası ancak turistsiz ve insansız kalmayan yegane mekanlardan biridir Ankara Ulus.

Ankara'da tarihi dokuya sahip bir yerler görmek istiyorsanız, Ulus gelebileceğiniz kısıtlı mekanlardan birisi. Ankara Ulus'ta turistleri en çok cezbeden çeken yerler Kale ve Etrafı.

Ankara Haber Ulus

Ankara Valiliği ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi bulunan Ulus, Ankara için oldukça önemli semtlerin başında gelmektedir. Bundan dolayı da Ulus’ta yaşanan tüm haberler, gasp ve kaza olayları tüm Ankara’yı yakından ilgilendirmektedir. Ankara haber Ulus sayesinde:

Ankara’nın Ulus semtinde yaşanan tüm asayiş haberlerinden haberdar olabilirsiniz.

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