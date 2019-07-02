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KALE’DEKİ ÇÖP EV TEMİZLENDİ

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Kale Mahallesi’nde bulunan çöp evde temizlik yaptı.
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KALE’DEKİ ÇÖP EV TEMİZLENDİ

İlçenin her noktasında vatandaşların sağlığını korumak için çalışan Altındağ Belediyesi, bir temizlik operasyonu daha gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, tarihi Kale Mahallesi’nde bulunan Alataş Sokak’ta çöp ev temizliği yaptı. Çöp evden yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşların, Altındağ Kaymakamlığı’na verdiği yazılı dilekçeli başvurularının ardından Altındağ Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri harekete geçti. Polis nezaretinde gerçekleştirilen çalışmada 20 kişilik ekip, kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan çöp evi büyük bir titizlikle temizledi.

“AMACIMIZ TEMİZ BİR ALTINDAĞ”

Vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Altındağ genelinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kale Mahallesi’nde vatandaşlarımızın talebi üzerine bir çöp ev temizliği gerçekleştirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her zaman görev başında. Amacımız temiz ve yaşanabilir bir Altındağ oluşturmak” dedi. Ekiplerce gerçekleştirilen titiz çalışma çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.

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Bugün 09:22 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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